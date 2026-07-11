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Turgutlu Belediyesinden Yaz Konseri

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Paslı Teller Grubu, ‘Yaz Konseri’ ile müzikseverlerle buluşacak. Konser, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da Ekrem Gürel Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Turgutlu Manşet
Kaynak: HABER MERKEZI
GenelGündemMagazin
Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Paslı
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Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Paslı Teller Grubu, ‘Yaz Konseri’ ile müzikseverlerle buluşacak. Konser, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da Ekrem Gürel Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle kent yaşamına değer katmaya devam eden Turgutlu Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği organizasyonlarla her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek Yaz Konseri’nde Paslı Teller Grubu, sevilen eserlerden oluşan zengin repertuvarıyla sahne alacak. Turgutlulular, birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği konserde keyifli ve unutulmaz bir yaz akşamı yaşayacak.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek program, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da Ekrem Gürel Kültür Merkezinde düzenlenecek. Etkinlik için de saat 20.00’de Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz servis hizmeti verilecek.