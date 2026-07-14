Turgutlu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Belli Oldu

Turgutlu Kaymakamlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçede gerçekleştirilecek anma programını kamuoyuyla paylaştı. Şehitlerin rahmet ve minnetle anılacağı programda şehitlik ziyareti, Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar ve demokrasi nöbeti düzenlenecek.

Program, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 12.00’de Turgutlu Şehitliği’nde gerçekleştirilecek şehitlik ziyareti, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayacak.

Saat 12.30’da ise Pazar Camii’nde şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunacak ve hatim duası yapılacak.

Akşam saat 20.30’da, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri ile Demokrasi Nöbeti gerçekleştirilecek.

Program, 16 Temmuz Perşembe günü saat 00.13’te tüm camilerde sela okunması ve demokrasi nöbetiyle sona erecek.

Öte yandan Turgutlu Kaymakamlığı, 14 Temmuz Salı gününden itibaren Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı, Pazar Camii önü ile kamu kurumlarının Türk bayraklarıyla donatılacağını duyurdu.