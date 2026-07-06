Yaz Spor ve Kültür Kurslarına Yoğun İlgi: Başvuru Sayısı Bine Yaklaştı

Turgutlu Belediyesi tarafından çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik düzenlenen Yaz Spor ve Kültür Kursları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Üç farklı merkezde 16 branşta gerçekleştirilen kurslar için başvuru sayısı bine yaklaşırken kayıtlar da devam ediyor.

Yaz aylarını spor, sanat ve kültürle değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor ve Kültür Kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş grubuna hitap eden kurs programı, geniş branş yelpazesi ve alanında uzman eğitmen kadrosuyla dikkat çekerken kurslarda başvuru sayısı da bine yaklaştı. Basketbol, voleybol, yüzme ve pilates kurslarında ise eğitim başladı.

Turgutlu Belediyesinin üç merkezi kurslara ev sahipliği yapıyor

Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde organize edilen kurslar, bu yıl üç farklı merkezde toplam 16 branşta düzenleniyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program sayesinde vatandaşlar yaz dönemini hem verimli hem de keyifli bir şekilde geçirme fırsatı buluyor.

Yaz Spor Kursları kapsamında Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nde çocuk, kadın ve erkeklere yönelik yüzme kurslarının yanı sıra çocuklara basketbol ve voleybol eğitimleri de veriliyor. BESYO, POMEM, PMYO, ASEM ve MSÜ sınavlarına hazırlanan adaylar için açılan hazırlık kurslarında uzman antrenörler eşliğinde uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor. Kültür ve sanat alanındaki eğitimler ise iki farklı merkezde yapılıyor. Ekrem Gürel Kültür Merkezi’nde çocuk jimnastiği, kadın pilates, kadın zumba, halk oyunları ve tiyatro kursları düzenlenirken; Atatürk Kültür Merkezi’nde piyano, resim, el sanatları ve kadın pilates kursları veriliyor.

Kayıtlar devam ediyor

Kurs kayıtları ise hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında kursların düzenleneceği merkezlerde yapılıyor. Ekrem Gürel Kültür Merkezi kursları hakkında bilgi almak isteyenler 0236 313 46 93 numaralı telefonu, Atatürk Kültür Merkezi kursları hakkında bilgi almak isteyenler 0236 313 48 14 numaralı telefonu, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi kursları için 0236 313 14 79 arayabilecek.