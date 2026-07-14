CHP Manisa’da Kriz Derinleşiyor: İl Başkanlığında Nöbet Başladı

CHP Genel Merkezi’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında aldığı kararla Manisa İl Başkanı İlksen Özalper görevden alınırken, yerine Yunusemre Kurucu İlçe Başkanı Engin Uzun atandı.

Kararın ardından CHP Manisa İl Başkanlığı binasında hareketli saatler yaşandı. Görevden alınan İlksen Özalper ile bazı partililerin il başkanlığında nöbet tutmaya başladığı öğrenildi.

İl başkanlığındaki devir teslim sürecinin nasıl işleyeceği henüz netlik kazanmazken, parti kulislerinde yeni İl Başkanı Engin Uzun’un görevi devralmak için il binasına ne zaman gideceği merak konusu oldu. Kent siyasetinde gözler, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere çevrildi.