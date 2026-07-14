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Ana SayfaGündemCHP Manisa’da Kriz Derinleşiyor: İl Başkanlığında Nöbet Başladı

CHP Manisa’da Kriz Derinleşiyor: İl Başkanlığında Nöbet Başladı

Turgutlu Manşet
Kaynak: HABER MERKEZI
GenelGündemPolitika
CHP Genel Merkezi’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında aldığı kararla
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CHP Genel Merkezi’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında aldığı kararla Manisa İl Başkanı İlksen Özalper görevden alınırken, yerine Yunusemre Kurucu İlçe Başkanı Engin Uzun atandı.
Kararın ardından CHP Manisa İl Başkanlığı binasında hareketli saatler yaşandı. Görevden alınan İlksen Özalper ile bazı partililerin il başkanlığında nöbet tutmaya başladığı öğrenildi.
İl başkanlığındaki devir teslim sürecinin nasıl işleyeceği henüz netlik kazanmazken, parti kulislerinde yeni İl Başkanı Engin Uzun’un görevi devralmak için il binasına ne zaman gideceği merak konusu oldu. Kent siyasetinde gözler, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere çevrildi.