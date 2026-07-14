Manisa BBSK Judocularından Avrupa Kupası’nda İki Madalya

Türkiye Judo Federasyonu ile Avrupa Judo Birliği (EJU) faaliyet programında yer alan Yıldızlar Avrupa Kupası, 11-12 Temmuz tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi. Uluslararası organizasyonda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor judocuları, turnuvayı 1 altın ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

U14 kategorisi 40 kilogramda tatamiye çıkan Derin Avcı, tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu. 55 kilogramda mücadele eden İhsan Metehan Asırlı ise başarılı performansıyla bronz madalya kazandı. Turnuvada mücadele eden Manisa BBSK sporcularından Selma Ertem (44 kg) ile Alya Su Karakoç (+70 kg) organizasyonu beşinci sırada tamamlarken, Ali Taha İnci (60 kg) ise yedincilik elde etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Avrupa Kupası’nda madalya kazanan ve ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.