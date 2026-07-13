Turgutlu’nun Minikleri Türkiye Şampiyonu Oldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesi, altyapı sporlarında tarihi bir başarıya daha tanıklık etti. Antalya’nın Alanya ilçesinde 7-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen 2015-2016 doğumlu sporcular Mini Minikler Türkiye Hentbol Şampiyonasında mücadele eden Turgutlu Elit Genç Akademi Spor Kulübü, gösterdiği üstün performansla Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye’nin farklı illerinden başarılı takımların katıldığı organizasyonda baştan sona etkileyici bir performans sergileyen Turgutlu temsilcisi, turnuva boyunca oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını farklı skorlarla kazanarak adını finale yazdırdı. Rakiplerine karşı hem savunmada hem de hücumda üstün bir oyun ortaya koyan minik hentbolcular, final karşılaşmasında da başarısını sürdürdü.

Finalde Farklı Galibiyet

Şampiyonluk mücadelesinde Batman İl Karması ile karşı karşıya gelen Elit Genç Akademi Spor Kulübü, maçın ilk düdüğünden son anına kadar üstünlüğünü korudu. Rakibine adeta oyun şansı tanımayan Turgutlu temsilcisi, parkeden 46-21’lik farklı bir galibiyetle ayrılarak Mini Minikler Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Final maçındaki disiplinli oyun, takım savunması, hızlı hücum organizasyonları ve mücadeleci kimliği tribünlerden büyük alkış alırken, sporcular şampiyonluk sevincini teknik heyet ve aileleriyle birlikte yaşadı.

Turnuvaya Damga Vurdular

Turnuva boyunca çıktıkları tüm karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan Elit Genç Akademi Spor Kulübü sporcuları, yalnızca kupayı kazanmakla kalmadı, sergiledikleri oyunla hentbol camiasının da dikkatini çekti. Mücadele azimleri, takım ruhları ve oyun disiplinleriyle örnek bir performans ortaya koyan minik sporcular, Turgutlu ve Manisa’nın gururu oldu.

Başarının Mimarı Antrenör Engin Abatay

Şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri de takımın antrenörü Engin Abatay oldu. Sporcularını aylar süren çalışmalarla Türkiye Şampiyonası’na hazırlayan Abatay, teknik bilgisi ve özverili çalışmalarıyla takımını zirveye taşıdı. Turnuva boyunca doğru oyun planını sahaya yansıtan ekip, emeklerinin karşılığını Türkiye şampiyonluğu ile aldı.

Turgutlu’da Büyük Gurur Yaşandı

Şampiyonluk haberi Turgutlu’da büyük sevinçle karşılanırken, sporcuların elde ettiği tarihi başarı ilçe spor camiasında da gurur kaynağı oldu. Küçük yaşta elde edilen bu önemli başarının, ilçede hentbol sporuna olan ilgiyi artırması beklenirken, sporcuların ilerleyen yıllarda Türk hentboluna önemli isimler kazandıracağı ifade ediliyor.

Elit Genç Akademi Spor Kulübü’nün kazandığı bu Türkiye şampiyonluğu, Turgutlu’nun spor altyapısının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, geleceğin milli sporcuları olma yolunda ilerleyen minik hentbolcular başarılarıyla alkış topladı.