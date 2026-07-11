Manisa’da Aziz Şehitlerimiz Dualarla Yâd Edildi

Manisa Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programları kapsamında Hatuniye Camii’nde şehitlerimiz için mevlit okutuldu, dualar edildi ve vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Vali Vahdettin Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programları kapsamında Hatuniye Camii’nde şehitlerimizin aziz hatırası için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Program kapsamında Hatuniye Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Mevlid-i Şerif okunarak tüm şehitlerimiz için dualar edildi. Mevlit programının ardından cami bahçesinde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Vali Vahdettin Özkan, tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla yâd ettiklerini belirterek, gazilere sağlık ve afiyet temennisinde bulundu. Düzenlenen mevlit programı ve lokma hayrının, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerin manevi hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Özkan, bu anlamlı organizasyonun şehrin ortak vicdanını ve milli-manevi değerlerini yansıttığını söyledi.

15 Temmuz’un, Türkiye’nin birlik ve beraberliğine yönelik hain bir teşebbüs olduğunu belirten Vali Özkan, milletin güçlü iradesi, milli ve manevi değerlerine bağlılığı sayesinde bu girişimin bertaraf edildiğini belirtti. Hukuk devleti, demokratik değerler ve milli birlik anlayışının korunması noktasında aziz milletin kararlılığını ortaya koyduğunu ifade eden Vali Özkan, şehitlik makamının milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli manevi dayanaklarından biri olduğunu dile getirdi.

Vali Özkan, programın düzenlenmesinde emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Mevlit programı, yapılan duaların ardından vatandaşlara lokma ikram edilmesiyle sona erdi.