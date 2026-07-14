Manisa’da Ortak Akıl Dönemi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun hayata geçirdiği “Besim Başkana İlet” sistemi, kent genelinde yoğun ilgi görüyor. Dijital platformlar, Üzüm Mobil uygulaması ve 153 Çağrı Merkezi üzerinden taleplerini anında ileten Manisalılar, sistemin hızı ve pratikliğinden memnun. Vatandaşlar, uygulamanın belediyecilikte bürokrasiyi sıfıra indirdiğini ve talep sürecini büyük ölçüde hızlandırdığını belirtiyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı ve ortak akıl odaklı yönetim vizyonu, dijitalleşmeyle birlikte vatandaşın sesini doğrudan yönetime taşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi web sitesi, Üzüm Mobil uygulaması ve 153 Çağrı Merkezi üzerinden hizmet veren “Besim Başkana İlet” sistemi, Manisalılar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu arasında kesintisiz bir iletişim köprüsü oluşturdu. İsim, soy isim ve adres bilgileriyle saniyeler içinde şikayet, talep ve önerilerini ileten vatandaşlar, yeni sistemi ve yaşadıkları deneyimleri anlattı.

“Her An Ulaşılabilir Yönetim Anlayışının Kanıtı”

Uygulamanın şeffaf belediyecilik anlayışını pekiştirdiğini belirten esnaf Melih Okkaoğlu, sistemin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Çok güzel bir uygulama. Başkanın her an ulaşılabilir olduğunun somut bir kanıtı. Bizlerin görüşlerine değer verilmesi ve bu imkanın sunulması bence çok başarılı olmuş.”

“Telesekreter Bekleme Derdi Bitti, İlk Başvurumu Yaptım”

Adakale Mahallesi sakinlerinden Fatih Ilıksu, uygulamanın pratikliğine dikkat çekerek sistem üzerinden ilk talebini saniyeler içinde gönderdiğini belirtti. Ilıksu, şöyle konuştu: “Karekod uygulamasıyla Besim Başkana direkt ulaşmak çok güzel. En azından şikayetlerimiz, ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz hızla iletiliyor, o yüzden mutluyuz. Önceden çağrı merkezlerinde telesekreter bekleme ya da hatlarda zaman kaybetme durumu olabiliyordu. Bu sistemle o süreçler tamamen aşılmış oldu. Az önce bu uygulamayı park ve bahçelerimizin ilaçlanması hakkında kullandım, Başkana direkt iletildi. Uygulama çok hızlıydı, teferruat istemiyorlar. Sadece isim, soy isim ve adres bilgileri yeterli oluyor.”

“Bürokrasiyi Azaltıyor, Çözümü Hızlandırıyor”

Sistemi ilk kullananlardan biri olduğunu belirten Sakarya Mahallesi sakini Ergin Ören, uygulamanın belediyecilikte süreci ciddi oranda kısalttığını vurguladı. Ören, “Bütün sorunları birinci ağızdan, en yetkili birime ulaştırmak çok güzel bir fikir. İlk yazanlardanım sanırım. Bu uygulama zaman kazandırıyor. İnsanlar belediyeye gidip isteklerini, önerilerini saatlerce anlatmak yerine kod ile hızlıca ulaşmış oluyor. Böylece çözüm için de hız artıyor. Bu vizyonu nedeniyle Besim Başkanı tebrik ediyorum.”

“5 Dakikadan Kısa Sürede İlettim”

Uygulamanın pratik yapısı sayesinde zamandan büyük tasarruf sağladıklarını ifade eden Hande Alçık ise şu ifadeleri kullandı: “Besim Başkana İlet uygulamasını az önce kullandım, çok başarılı buldum. Ayrıca çok hızlı ve işimize de yarayacağını düşünüyorum. Direkt iletilmesi çok faydalı. Güzel düşünülmüş bir uygulama. Şikayetlerimi ve önerilerimi 5 dakikadan çok daha kısa sürede ilettim, en kısa sürede çözüm bulunacağına da inanıyorum. Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Besim Dutlulu, “Bu Şehri Birlikte Yönetiyoruz”

Gelen tüm mesajların ekipler tarafından titizlikle incelendiğini ve öncelik sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise vatandaşın fikrinin kendilerine yol gösterdiğini vurguladı. Başkan Dutlulu, “Manisa’yı birlikte yönetiyoruz. Kentimize dair her görüş, her öneri ve her talep bizim için kıymetli. ‘Besim Başkana İlet’ sistemiyle hemşehrilerimiz bize doğrudan ulaşabiliyor, biz de ekiplerimizle birlikte bu talepleri hızla değerlendirerek çözüm üretmek için çalışıyoruz. Çünkü güçlü bir Manisa’yı ancak vatandaşlarımızla omuz omuza inşa edebiliriz.”

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Manisalılar, sisteme diledikleri an besimbaskanailet.manisa.bel.tr adresinden veya Üzüm Mobil uygulaması içerisindeki ‘Besim Başkana İlet’ modülünden ulaşabiliyor. Ayrıca interneti tercih etmeyen vatandaşlar için 153 Çağrı Merkezi üzerinden sesli mesaj bırakma veya “Sizi Arayalım” seçeneği ile ekiplerin geri dönüş yapmasını sağlama imkanı da sunuluyor.