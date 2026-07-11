İlksen Özalper: “Seçilmişlerin görevine çökmeye çalışanları Manisalılar affetmeyecek”

Manisa’da Engin Uzun’un Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından görevden alınan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper kamuoyuna açıklama yaptı. Başkan Özalper, “Ben mazbatamla buradayım, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz” dedi.

İlksen Özalper açıklamasında, “Bizim alnımız ak, başımız dik. Kimsenin oyunu, emeğini çalmadık. İktidar aparatları sayesinde değil, onurlu CHP delegelerinin helal oylarıyla seçilerek göreve geldik. Bu yüzden dik duruyoruz, kimseden korkmuyoruz. Başarıya tahammülü olmayanların aldığı hukuksuz kararları tanımıyoruz. Ben 647 delegenin 546’sının oyunu alarak seçilmiş bir İl Başkanıyım. Mazbatam burada. Bu makama butlanla gelen kişiler bırakın seçim kazanmayı, CHP delegelerinin yüzüne bile bakamazlar” diye konuştu.

“BUTLANCILARIN KARARINI TANIMIYORUZ”

Özalper son olarak şu ifadeleri kullandı, “Sokağa bile çıkamayan butlancıların kararını tanımıyoruz. Seçilmişlerin görevine çökmeye çalışanları Manisalılar affetmeyecek. Manisa’da kimse bu kişilerin yüzüne bakmayacak, biz her zamanki gibi meydanlarda halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Yerimizi, binamızı terk etmiyoruz” ifadelerini kullandı.