Süleyman Turgut’tan 15 Temmuz Açıklaması

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir açıklama yaptı. Başkan Turgut, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir. Cumhurbaşkanı’mız her zaman olduğu gibi vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan bir duruş sergilemiştir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, 15 Temmuz darbe girişimine hayatlarını feda ederek ve ölümü göze alarak geçit vermediler. Onların eşsiz fedakarlıkları sayesinde milli irademiz sapasağlam ayakta durdu. Dünya demokrasi tarihi, bu direnişle yeniden yazılmıştır. 15 Temmuz direnişimizin yıl dönümünde Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Milletimizin 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele edeceğimize dair sözümüzü yineliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Allah hepsine rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. O gece milli iradeye sahip çıkmak için ölümü göze alan milletimiz var olsun. Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın” diye konuştu.