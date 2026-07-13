Turgutlu İstasyonaltı Mahallesi’nde Tandır Evi Açılışı Yapıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İstasyonaltı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Tandır Evi düzenlenen programla vatandaşların hizmetine açıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, açılışın ardından mahalle sakinleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Mahalle kültürünü yaşatmayı ve özellikle kadınların hijyenik, güvenli ve rahat bir ortamda geleneksel tandır ekmeği yapabilmelerini amaçlayan Tandır Evi, İstasyonaltı Mahallesi’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

Açılış programına mahalle sakinlerinin yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkanlar Akın ve Dutlulu, mahalle halkının talep ve önerilerini de dinledi.

Başkan Akın: “Mahalle kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Tandır Evi’nin sadece bir yapı olmadığını, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini güçlendirecek önemli bir sosyal yaşam alanı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İstasyonaltı Mahallemize kazandırdığımız Tandır Evi’nde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ile birlikte hemşehrilerimizle kahvaltıda buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Mahalle kültürümüzü yaşatmak ve özellikle kadınlarımızın rahat, güvenli ve temiz bir ortamda ekmeklerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Tandır Evimizin mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyorum. Bu güzel buluşmada bizlerle olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Tandır Evimizin Turgutlu’muza hayırlı olmasını diliyorum.”

Programda vatandaşlar da hayata geçirilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. İstasyonaltı Mahallesi Tandır Evi’nin, hem geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağlaması hem de mahalle sakinlerinin sosyal dayanışmasını güçlendirmesi hedefleniyor.