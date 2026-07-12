Turgutlulu esnaf traktör kazasında hayatını kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen traktör kazası can aldı. İlçenin tanınan esnaflarından 55 yaşındaki Ekrem Filiz, kullandığı traktörün dereye devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Filiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.Edinilen bilgilere göre kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Turgutlu’ya bağlı Musalareniköy Mahallesi’nde meydana geldi. 55 yaşındaki Ekrem Filiz yönetimindeki 45 TD 248 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Traktörün devrilmesiyle araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Ekrem Filiz’e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Turgutlu Özel Ege Umut Hastanesi’ne kaldırılan Filiz, burada tedavi altına alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ekrem Filiz’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber, ailesi, yakınları ve Turgutlu’daki esnaf camiasını yasa boğdu.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, traktörün dereye devrilmesine neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.