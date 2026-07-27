Turgutlu’nun tek lavanta bahçesinde hasat heyecanı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde lavanta üretimi yapan Güler Sönmez ve Mehmet Sönmez’e ait bahçe, ilçede alternatif tarımsal üretimin dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçenin tek lavanta bahçesi olma özelliğini taşıyan üretim alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Kapankaya, ziyaret kapsamında üreticiler Güler Sönmez ve Mehmet Sönmez’den lavanta yetiştiriciliği, üretim süreci ve hasat dönemi hakkında bilgi aldı. Bahçede incelemelerde bulunan Kapankaya, daha sonra üreticilerle birlikte lavanta hasadına katıldı.

Kaymakam Kapankaya hasada katıldı

Lavanta tarlasında üreticilerle birlikte hasat yapan Kaymakam Kapankaya, tarımsal üretimin emek ve özveri gerektirdiğine dikkat çekti. Hasat sezonunun üreticiler açısından önemli bir dönem olduğunu belirten Kapankaya, yapılan çalışmaların hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Ziyaret sırasında lavanta üretiminin Turgutlu açısından taşıdığı potansiyel de değerlendirildi. İlçede farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinin hem üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturabileceği hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Alternatif ürünler kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor

Kaymakam Kapankaya, tarımsal üretimde alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaparak lavanta üretiminin de bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Lavantanın tarımsal üretimin yanı sıra görsel açıdan da dikkat çekmesi nedeniyle ilerleyen süreçte kırsal turizm ve tanıtım açısından da değerlendirilebilecek bir ürün olduğuna dikkat çekildi.

Lavanta üretiminin ilçenin tarımsal çeşitliliğine katkı sunduğunu ifade eden Kapankaya, üreticiler Güler Sönmez ve Mehmet Sönmez’e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Kapankaya, lavanta hasadının hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ederek üreticilere bol ve bereketli kazanç diledi. Ziyaret, lavanta bahçesinde yapılan hasadın ardından sona erdi.