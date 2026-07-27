Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
WhatsApp
WhatsApp İhbar Hattı
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Ana SayfaGenelTurgutlu’da kaza yaptıktan sonra kaybolan şahıs uçurumda yaralı bulundu

Turgutlu’da kaza yaptıktan sonra kaybolan şahıs uçurumda yaralı bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ATV ile kaza yaptıktan sonra kaybolan Mert Koç (36), Ahmetli ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçurumda yaralı halde bulundu.

Turgutlu Manşet
Kaynak: HABER MERKEZI
GenelGündemYerel
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ATV ile kaza yaptıktan sonra kaybolan Mert
ABONE OL

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ATV ile kaza yaptıktan sonra kaybolan Mert Koç (36), Ahmetli ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçurumda yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Koç, 27 Temmuz sabahı Akçapınar Mahallesi Gürlek mevkiinde geçirdiği kazanın ardından kayboldu. Başlatılan arama çalışmaları sonucunda Koç, saat 09.10 sıralarında Ahmetli ilçesi Halilkahya Mahallesi Kuyu Deresi mevkiinde, ATV’nin üzerine devrilmiş halde bulundu.
Yaralı şahsın kurtarılması için JAK timi tarafından çalışma başlatıldı.