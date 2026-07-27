Turgutlu’da kaza yaptıktan sonra kaybolan şahıs uçurumda yaralı bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ATV ile kaza yaptıktan sonra kaybolan Mert Koç (36), Ahmetli ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçurumda yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Koç, 27 Temmuz sabahı Akçapınar Mahallesi Gürlek mevkiinde geçirdiği kazanın ardından kayboldu. Başlatılan arama çalışmaları sonucunda Koç, saat 09.10 sıralarında Ahmetli ilçesi Halilkahya Mahallesi Kuyu Deresi mevkiinde, ATV’nin üzerine devrilmiş halde bulundu.

Yaralı şahsın kurtarılması için JAK timi tarafından çalışma başlatıldı.