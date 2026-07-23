Karaoğlanlı Kavşağı’nda Can Pazarı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Manisa-Turgutlu Karayolu üzerindeki Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında özel halk otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Halim T. yönetimindeki 45 AJ 014 plakalı özel halk otobüsü, Karaoğlanlı Mahallesi’nden karayoluna çıkış yaptığı sırada, Manisa yönünden Turgutlu istikametine seyreden Berat Y. idaresindeki 06 FYP 941 plakalı panelvan ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kontrolden çıkarak kavşaktaki refüje savruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular yola savrulurken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Asım Girgeç yaşamını yitirirken, 4’ü ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Karaoğlanlı Mahallesi sakinleri, aynı kavşakta sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını belirterek tepki gösterdi. Kavşakta düzenleme yapılması için daha önce yetkililere başvurduklarını ifade eden vatandaşlar, yolu trafiğe kapatmak istedi. Polis ve jandarma ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından mahalle sakinleri eylemlerine son verirken, trafik kontrollü olarak tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden Asım Girgeç’in cenazesi morga kaldırılırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.