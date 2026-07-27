Çetin Akın çarşamba günü ‘Yeni Parti’ ye katılacağını açıkladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yeni Parti”ye katılacağını duyurdu. Akın, Manisa’da partinin üyelik sürecinin 29 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programla başlatılacağını açıkladı.

Akın yaptığı paylaşımda, “Manisa’da ‘Yeni’ bir sayfa açılıyor!” ifadelerini kullanarak tüm hemşehrilerini programa davet etti.

Akın, Genel Başkan Özgür Özel’in öncülüğünde yürütülen mücadeleden geri adım atmadan, yol arkadaşlarıyla birlikte omuz omuza yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Yeni Parti’nin Manisa’daki üyelik sürecinin başlatılacağı program, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 12.00’de Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Programda Çetin Akın’ın ve tüm belediye başkanlarının da partiye katılımının resmileşmesi bekleniyor.