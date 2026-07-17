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Turgutlu’da kavşakta kaza: 2 kişi yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Turgutlu Manşet
Kaynak: HABER MERKEZI
GenelGündem
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgutlu yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak eski Manisa yolu yönünden Ankara-İzmir asfaltına çıkan kamyonet ile motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ve motosiklet sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.