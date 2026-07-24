Sosyal medyada paylaştığı akrobatik hareketler pahalıya patladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 47 bin lira para cezası uygulandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları sırasında, bir sürücünün seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalktığı ve tek eliyle o anları kayda aldığı görüntüler tespit edildi. Yapılan incelemede sürücünün E.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında E.Ö.’ye 47 bin 385 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, tehlikeli hareketlerin yapıldığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyet birimlerince, trafik güvenliğini hiçe sayan benzer ihlallere karşı sanal devriye ve saha denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.