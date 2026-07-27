Manisa’da arıtma çamuru enerjiye ve toprak düzenleyiciye dönüşecek

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği destekli “Sludge2Energy Projesi” kapsamında hayata geçireceği çevreci yatırımla Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile resmi sözleşme imzalandı.

MASKİ Genel Müdürlüğünün Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında yürüttüğü projenin imza törenine MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Atıksu Dairesi Başkanı Onur Artan ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Törende konuşan MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde uygulanacak projeyle arıtma çamurunun piroliz yöntemiyle işleneceğini, bu sayede hem enerji üretileceğini hem de toprak düzenleyici elde edileceğini belirtti.

“Atık Çamur Kendi Enerjisini Üretecek”

Projenin önemine değinen Genel Müdür Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “MASKİ olarak yeni ve heyecan verici bir projeyi başlatıyoruz. Yüklenici firmamızla sözleşmemizi imzaladık. Yaklaşık 350 bin avro, yani 20 milyon lirayı bulan bu projeyle Manisa Merkez Arıtma Tesisimizden çıkan çamurun ısıl işlemle hacmini düşürmeyi ve ortaya çıkan ürünü toprak iyileştirici olarak değerlendirmeyi hedefliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu çalışma, Türkiye’de öncü bir proje olacak. Tesis, atık çamurdan elde edilen gaz sayesinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi kendine karşılayacak. MASKİ’ye ve yüklenici firmamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Proje %100 Hibe ile Gerçekleştirilecek

Projenin teknik detaylarını paylaşan MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Onur Artan ise şunları söyledi: “Yunanistan, İtalya ve Mısır gibi ülkelerin de yer aldığı 8 ortaklı bu projeyi %100 hibe ile hayata geçiriyoruz. Kuracağımız tesis sayesinde atıksu arıtma çamurunu hem daha çevreci bir yöntemle yöneteceğiz hem de piroliz süreciyle gerekli enerjiyi çamurun kendisinden sağlayacağız. 8 aylık sözleşme süremiz başladı. En kısa sürede sahada çalışmalara geçmek istiyoruz. Bu çevreci projelere sağladığı destekler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya teşekkürlerimizi sunarız.”