15 bin 956 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde eş zamanlı “Narko Alan Uygulaması” gerçekleştirildi.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 21.30 ile 23.00 arasında riskli mahalleler, okul çevreleri ve umuma açık alanlarda düzenlenen uygulamaya 71 ekip ve 231 personel katıldı. Denetimlerde 1.997 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 3 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 880 araç ve motosiklet denetlenirken, 68 sürücüye idari para cezası uygulandı, 13 araç ise trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında 86 okul çevresi, 80 umuma açık iş yeri, 69 park ve bahçe ile 36 metruk bina çevresi kontrol edildi.

Operasyonlarda 15 bin 956 içimlik sentetik kannabinoid, 102 adet sentetik ecza, 1,1 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalarda 8 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.