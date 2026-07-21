Turgutlu Sağlıklı Hayat Merkezi’ne “Bebek Dostu” Plaketi

Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi, anne sütünün teşvik edilmesi ve bebek sağlığının desteklenmesine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar sayesinde “Bebek Dostu” unvanına layık görüldü.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda almaya hak kazanılan “Bebek Dostu” plaketi, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi (ÇEKÜS) Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Sevil Babuş tarafından Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit’e takdim edildi.

Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, anne sütünün yaşamın ilk aylarında bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini içerdiği, sağlıklı büyüme ve gelişmeyi desteklediği, aynı zamanda anne ile bebek arasındaki sevgi ve güven bağını güçlendiren en değerli besin olduğu vurgulandı.

Açıklamada, anne sütünün korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, “Geleceğimizin teminatı olan bebeklerimizin sağlıklı yarınlara ulaşması için özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Turgutlu Sağlıklı Hayat Merkezi’nin aldığı “Bebek Dostu” plaketi, kurumun anne ve bebek sağlığı alanında yürüttüğü başarılı çalışmaların önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.