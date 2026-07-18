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CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun’dan Turgutlu Manşet Gazetesi’ne Ziyaret

Turgutlu Manşet
Kaynak: HABER MERKEZI
GenelGündemPolitika
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığına atanan Engin Uzun,
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığına atanan Engin Uzun, Turgutlu Manşet Gazetesi’ni ziyaret ederek gazete yetkilileriyle bir araya geldi.
Ziyarette yerel basının demokraside önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Uzun, tarafsız ve ilkeli gazeteciliğin toplumun doğru bilgiye ulaşmasında büyük rol oynadığını ifade etti.
Parti çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Uzun, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Manisa, Turgutlu ve tüm ilçelerde CHP’yi daha güçlü bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Ziyaret kapsamında CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, Demireller Ltd. Şti. sahibi Mehmet Emin Yener ile Turgutlu Manşet Gazetesi Sorumlusu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Turgutlu Temsilcisi ve Turgutlu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Tatlı ile bir süre sohbet ederek gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.