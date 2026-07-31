Turgutlu Zabıtasından Kahvehanelere İşgal Denetimi

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleriyle birlikte kahvehanelere yönelik işgal denetimleri gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde kamusal alanların güvenli ve düzenli kullanımını sağlamak adına denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleriyle koordineli bir şekilde Atatürk Bulvarı Dutlu Yol, Selvilitepe Mahallesi, Şehit Oğuz Erbay Sokak, Karaağaç Yolu, Cami Önü ve Altay Meydanı bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler kontrol edildi. Kamuya ait alanları işgal ettiği tespit edilen işletmelerin işgalleri kaldırılırken, işletme sahiplerine tekrarının yaşanması halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Ekipler aynı zamanda Alankuyu, Çatalçeşme, Öğretmenevi arkası, Demirci Camii yanı, Kervan Yolu ve Göçmen Kahvehaneleri bölgesinde de denetimlerini sürdürdü. Bu noktalarda da tespit edilen işgaller kaldırılarak işletme sahipleri gerekli mevzuat hakkında bilgilendirildi ve kurallara aykırı durumların tekrarlanması halinde yasal işlem uygulanacağı ifade edildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “Kaldırımlar, yollar ve ortak alanlar vatandaşlarımızındır. Tüm işletmelerin de bu konuda gerekli özeni ve hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde önceliğimiz esnafımızı kaldırım işgali konusunda bilgilendirmek ve söz konusu işgallerin kaldırılmasını sağlamaktır. Ancak yapılan uyarılara rağmen aynı ihlallerin tekrarlanması durumunda ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımları için denetimlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.