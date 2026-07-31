Temizel’den okul inşaatları ve güçlendirme çalışmalarına yakın takip

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ömer Can Temizel, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Turgutlu’da yapımı ve güçlendirme çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Temizel, eğitim yatırımlarının yakından takip edildiğini söyledi.

İncelemeler kapsamında ilk olarak Selvilitepe Mahallesi’nde yapımı süren 32 derslikli Hilmi Pekcan İlkokulu ziyaret edildi. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği belirtilirken, okulun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki eğitim kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Heyet daha sonra 24 derslikli Yedi Eylül Ortaokulunda incelemelerde bulundu. Büyük ölçüde tamamlanan okul binasının yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilerek öğrencilerin hizmetine sunulmasının planlandığı ifade edildi.

Temizel ve beraberindeki heyet, güçlendirme çalışmaları devam eden 16 derslikli Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu ile 18 derslikli İhsan Erturgut Ortaokulunda da incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ömer Can Temizel, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırımlar olduğunu belirterek, çocukların daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmeleri için yürütülen çalışmaları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Temizel, ziyaretler sırasında kendilerine eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer ile okul müdürlerine teşekkür ederek, eğitim yatırımlarında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına, milletvekillerine ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Turgutlu’da devam eden yeni okul yapımları ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki eğitim altyapısının daha da güçlenmesi ve öğrencilerin daha güvenli ortamlarda eğitim görmesi hedefleniyor.