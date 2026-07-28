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Otoyolda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 59 bin 212 hap ele geçirildi

Manisa’da jandarma ekiplerinin otoyolda gerçekleştirdiği operasyonda bir araçtan 59 bin 212 adet sentetik uyuşturucu hap ile 1 kilo 902 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu Manşet
Kaynak: HABER MERKEZI
AsayişGenelGündem
Manisa’da jandarma ekiplerinin otoyolda gerçekleştirdiği operasyonda bir araçtan 59 bin
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Manisa’da jandarma ekiplerinin otoyolda gerçekleştirdiği operasyonda bir araçtan 59 bin 212 adet sentetik uyuşturucu hap ile 1 kilo 902 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Edinilen bilgilere göre ekipler, 27 Temmuz 2026 tarihinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde içerisinde G.B. (1979 doğumlu), B.Ş. (1979 doğumlu) ve Ö.U.A. (1979 doğumlu) isimli şahısların bulunduğu aracı durdurdu.
Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda araçta yapılan aramada, 59 bin 212 adet sentetik uyuşturucu hap ile 1 kilo 902 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonun ardından 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.