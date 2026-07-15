DMO Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kamu kurumlarının satın alma süreçleri ile tedarikçi firmaların Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden yürütülen alım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı”, Manisa Valiliği ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Vahdettin Özkan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Efe, DMO 3 Nolu Satınalma Daire Başkanı Pınar Sönmez, DMO 2 Nolu Operasyonel Süreçler Daire Başkanı Ali Anıl Boz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, oda ve borsa temsilcileri, organize sanayi bölgesi temsilcileri ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Vahdettin Özkan, Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı’nın Manisa’da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, organizasyonda emeği geçen Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan’a ve katılım sağlayan tüm kurum temsilcileri ile iş dünyası paydaşlarına teşekkür etti.