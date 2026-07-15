CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun İlk Basın Toplantısını Düzenleyecek

CHP Genel Merkezi’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Manisa İl Başkanlığı görevine atanan Engin Uzun, görevlendirilmesinin ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Engin Uzun, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 16 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’de, Muradiye Camii yanında bulunan Saruhan Park Kafe’de basın toplantısı düzenleyecek.

Partiden yapılan davette, basın mensupları toplantıya davet edilirken, Engin Uzun’un il başkanlığına atanma süreci, teşkilattaki son gelişmeler ve gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.