Turgutlu’da hayvan damında yaşayan 64 yaşındaki adam ölü bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hayvan damında bakıcılık yapan 64 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.

Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi Ova Yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan damında bakıcılık yaptığı ve burada yalnız yaşadığı öğrenilen 64 yaşındaki Engin G., damın dışında hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Engin G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Engin G.‘nin cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

Acı haberi alan yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.