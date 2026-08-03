TURBELDAK’tan Akdeniz’in doğal ve tarihi mirasına keşif

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) 24-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği Olympos etkinliğiyle doğaseverleri bir araya getirdi.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBELDAK; doğa sevgisini, kültürel miras bilincini ve sosyal dayanışmayı bir araya getiren bir etkinliğe imza attı. Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert’in sevk ve idaresinde Antalya Olympos’ta üç gün süren etkinliğe katılan 38 doğasever, Akdeniz’in en özel doğal ve tarihi değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Göynük Kanyonu’nun serin sularında doğanın eşsiz güzelliğini yaşayan katılımcılar, ardından Antik Likya’nın önemli liman kentlerinden biri olan Phaselis Antik Kenti’ni ziyaret ederek tarihin ve denizin büyüleyici uyumuna tanıklık etti. Gezi programının bir diğer durağı olan Adrasan ise sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, “TURBELDAK olarak yeni rotalar keşfettiğimiz, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin güzelliğini yaşadığımız bir etkinliğe imza attık. Üç gün süren gezi programımızda kurduğumuz yeni dostluklarla, pekiştirdiğimiz güçlü bağlarla tarihin ve doğanın içinde çok güzel anılar biriktirdik. Daha fazla doğa tutkunu hemşehrilerimizle yeni rotarlarda ve yeni keşiflerde aynı dayanışma ruhuyla bir araya gelmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.