Turgutlu belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yarın yapılacak

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, 4 Ağustos Salı günü yarın saat 18.00’de Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında 6 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Ağustos ayı meclis toplantısı gündemin birinci maddesi, “2026 yılı Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesi, “Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz 6. Mahallesi, 1635 ada 21 parsel numaralı ve 15.430,66 m² yüzölçümlü, ‘Kamyon Garajı’ olarak kullanılan taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince, bedelsiz olarak 2 (iki) yıl süre ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının kullanımına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesi, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesi kapsamında, ‘100.000 m² Parke Taşı Yapım İşçiliği İşi’ için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Malî Yardım Protokolü imzalanması hususunda Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesinin hususunun görüşülmesi.”

Gündemin dördüncü maddesi, “Turgutlu Belediye Başkanlığımızın tamamına sahip olduğu, Turgutlu Belediyesi Personel Anonim Şirketi’nin, faaliyet konusu işlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (i) bendi gereğince 40.000.000,00 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) sermaye artışı yapılması hususunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesi, “İlçemiz 5. mıntıka mahallesi 1276 ada 16 parselde trafo alanı oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisinin değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, gündemin altıncı ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.