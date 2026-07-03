Manisa’da 258 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında terör, kaçakçılık, organize suçlar, mali suçlar, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 258 milyon 590 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Yürütülen analiz ve istihbarat çalışmaları sonucunda çeşitli yasa dışı örgütlerle bağlantılı 20 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

211 Planlı Operasyon Düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk 6 ayda 143 kaçakçılık, 14 organize suç, 49 mali suç ve 5 yasa dışı göç olmak üzere toplam 211 planlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 77’si tutuklandı.

Operasyonlarda yaklaşık 7,5 milyon adet boş ve dolu makaron, 3,4 ton kaçak tütün, 1,3 ton kaçak alkol ve 4 bin 252 adet tarihi eser niteliğinde kültür varlığı ele geçirildi.

258 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 258 milyon 590 bin TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Narkotik Operasyonlarında 186 Tutuklama

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 186 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 315 bin 923 adet sentetik ecza, 72 kilo 649 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 839 bin 706 TL ele geçirildi.

Siber Suçlar ve Yasa Dışı Bahisle Mücadele

Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan sanal devriyelerde yasa dışı yayın yaptığı belirlenen 210 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı alındı.

Yasa dışı bahis suçuna yönelik gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda ise 36 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör, organize suçlar, kaçakçılık, mali suçlar, narkotik ve siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.