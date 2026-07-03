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Turgutlu’da Yoğun İlgi Gören ‘Balkania’ Yeniden Sahnede

Turgutlu Belediyesi ve Harman Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle ilk gösteriminde büyük beğeni toplayan ‘Balkania / Balkanlarda Aşk Hikayesi Danslı Anlatım Tiyatrosu’ ikinci kez 4 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.30’da Ekrem Gürel Kültür Merkezinde izleyiciyle buluşacak.

Turgutlu Manşet
Kaynak: HABER MERKEZI
GenelMagazin
Turgutlu Belediyesi ve Harman Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle ilk
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Turgutlu Belediyesi ve Harman Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle ilk gösteriminde büyük beğeni toplayan ‘Balkania / Balkanlarda Aşk Hikayesi Danslı Anlatım Tiyatrosu’ ikinci kez 4 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.30’da Ekrem Gürel Kültür Merkezinde izleyiciyle buluşacak.
Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde Harman Kültür Sanat Derneği ekibi tarafından hazırlanan ‘Balkania / Balkanlarda Aşk Hikayesi Danslı Anlatım Tiyatrosu’, yoğun istek üzerine ikinci kez sahnelenecek. Koreograf Furkan Göçmen’in imzasını taşıyan, Turgutlu Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin de desteklediği gösteride Balkan kültürünün zenginliğini dans, müzik ve tiyatroyla aynı sahnede buluşacak.
Duygu dolu hikayesi ve etkileyici koreografileriyle izleyicinin karşısına çıkacak ‘Balkania / Balkanlarda Aşk Hikayesi Danslı Anlatım Tiyatrosu’ 4 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.30’da Ekrem Gürel Kültür Merkezinde perdelerini açacak. Ücretsiz olacak etkinliğe katılmak isteyenler için saat 20.00’de Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz sefer düzenlenecek.