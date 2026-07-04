Manisa Büyükşehir’den toplu taşımada klima denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında yaşanan klima şikayetleri üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 17 ilçede hizmet veren toplu taşıma kooperatiflerinin başkanlarıyla yapılan toplantıda, özellikle klimaların çalıştırılması, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Toplantının ardından Trafik Zabıta ekipleri, resmi ve sivil ekiplerle toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine başladı. Denetimlerde klimaların aktif çalışıp çalışmadığı kontrol edilirken, sürücüler de kurallar hakkında bilgilendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların yaz aylarında daha konforlu ve serin bir yolculuk yapabilmesi için denetimlerin 17 ilçede aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca yolculardan, klimaların verimli çalışabilmesi için araç camlarını kapalı tutmaları istendi.