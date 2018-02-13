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TURGUTLU’DA VEFAT EDENLER
KAZIM DİLEK; “ADAYIMIZ TURGAY ŞİRİN’DİR”
SERAMİKSAN’DA MİLLİ GURUR
FATİH ÇAKIR İLE YOLLAR AYRILDI
Mehmet İncebacak Turgutluspor’da
ALTAY MEYDANI AY-YILDIZLA PARLAYACAK
TURGUTLU’DA VEFAT EDENLER
KAZIM DİLEK; “ADAYIMIZ TURGAY ŞİRİN’DİR”
SERAMİKSAN’DA MİLLİ GURUR
FATİH ÇAKIR İLE YOLLAR AYRILDI
Mehmet İncebacak Turgutluspor’da
ALTAY MEYDANI AY-YILDIZLA PARLAYACAK
ÇETİN AKIN İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
AK PARTİ’DEN TURGAY ŞİRİN’E DESTEK ZİYARETİ
ÖZDİLEK’İN BÜYÜK SEZON İNDİRİMİ BAŞLADI YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİMLER!
SEÇMEN’DEN MİLLETVEKİLİ AKKAL’A BÜYÜK TEPKİ
SOBA’DAN ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
SEZER; “SONUÇTAN MEMNUNUZ”
İYİ PARTİ MANİSA’DA ŞOK İSTİFA
CAMİ CEMAATİNDEN BAŞKAN ŞİRİN’E TEŞEKKÜR
‘CUMHUR İTTİFAKINA BAĞLIYIZ’
ÖLMEZ AİLESİNİN ACI GÜNÜ
SERHAT ORHAN; “CUMHUR İTTİFAKI’NIN İÇİNDE OLAN BİR PARTİ’DEN ADAYIM”
ATA’NIN TURGUTLU’YA GELİŞİNİN 96.YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
BALKONDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
MHP İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
YEMEĞİN LEZZETİNİ SAFAHAT LOKANTASI’NDA FİLMİN KEYFİNİ CİNETİME’DA YAŞAYIN
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Tüm Manşetler
10 YIL SONRA YENİDEN
Turgutluspor bugün deplasmanda ezeli rakibi Bucaspor’a rakip oluyor. 10 yıl…
MEVSİMİ ŞAŞIRAN AĞAÇLAR ERİK VERDİ
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde erik ağaçlarının Kış mevsiminde meyve vermesi…
ÖĞRENCİLER ATIKSU ARITMA TESİSİ’Nİ GEZDİ
MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi’nde Özel Manisa…
TURGUTLU’DA AVUKATLAR GÜNÜ KUTLANDI
Baro Temsilcisi Nilay Yaşır; “Gerçekten bağımsız ve yansız bir…
URGANLISPOR SALİHLİ’DE DESTAN YAZDI
BAL Ligine yükselme maçları oynayan Urganlıspor deplasmanda Salihli Belediyespor’u…
KAYMAKAM TURAN’DAN, AFRİN GAZİSİNE ZİYARET
Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, TSK’nin Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör…
VATANDAŞLARDAN HASTANE YÖNETİME TEŞEKKÜR
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde devlet hastanesine vatandaşların yağmur ve güneşten…
BAYBATUR VE BİLEN GAZİYİ ZİYARET ETTİ
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur…
81 İLDEKİ 365 ODA–BORSA’DAN, ZEYTİN DALI...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ona bağlı…
MASDER MAHKUMLARA UYUŞTURUCUNUN ZARARLARINI ANLATTI
Manisa Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneği (MASDER), Manisa…
AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI KUDÜS’TE
AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök,…
TAYDAŞ:’ASKERE GENÇLERİMİZİ BÜYÜK BİR MUTLULUKLA UĞURLUYORUZ
Manisa’nın Şehzadeler İlçesi Sancaklı İğdecik Mahallesinden Suriye’nin Afrin Bölgesinde…
İRLANDA’LI BAKAN ORKA İŞLETMELERİNİ İNCELEDİ
İrlanda Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanı Michael Creed Orka…
SU AKAR MASKİ BAKAR
Turgutlu Acıbadem Karakolu mevkiinde patlayan içme suyu borusundan aylardır…
TUTSO OCAK AYI TOPLANTISINDA EGE-KOOP’U AĞIRLADI
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı meclis toplantısı…
KONUŞAN ELLER DUALARLA AÇILDI
Turgutlu’da çocukların yeni yuvası Konuşan Eller Kreş ve Gündüz…
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TÜMÜ
SERAMİKSAN’DA MİLLİ GURUR
FATİH ÇAKIR İLE YOLLAR AYRILDI
Mehmet İncebacak Turgutluspor’da
SEZER; “SONUÇTAN MEMNUNUZ”
TURGUTLUSPOR FATİH ERGEN İLE ANLAŞTI
CİNAYET ZANLISI YAKALANDI
Turgutlu’da adam öldürme suçundan…
6 KİŞİ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Turgutlu’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı infaz büro ekipleri tarafından kesinleşmiş cezaları ve…
TURGUTLU’DA SİLAHLA YARALAMA
Turgutlu’da 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinde meydana…
TURGUTLU’DA 7 KİŞİ TUTUKLANDI
Turgutlu’da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 7 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmalarının ardından…
TURGUTLU’DA TRAFİK KAZASI, 1 YARALI
Manisa’nın Turgutlu İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Elde edilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi…
ESKİ EŞ CİNAYETİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Turgutlu’da 20 Haziran 2018 tarihinde eski eşi Döne Aksu’yu av tüfeği ile öldüren eski koca…
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SERAMİKSAN’DA MİLLİ GURUR
FATİH ÇAKIR İLE YOLLAR AYRILDI
Mehmet İncebacak Turgutluspor’da
SEZER; “SONUÇTAN MEMNUNUZ”
TURGUTLUSPOR FATİH ERGEN İLE ANLAŞTI
KENDİLERİNE DESTEK VEREN ODA BAŞKANINI UNUTMADILAR
KAHVENİN HİKAYESİ TURGUTLU’DAN GEÇTİ
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Mehmet İncebacak Turgutluspor’da
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ALPHARD ÇARŞI AVM TAVLACILARI BULUŞTURDU
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ASKIDA’Kİ EKMEKLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
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8 YILDA 1 BUÇUK MİLYONA YAKIN...
TDH’NİN YOĞUN BAKIMI GENİŞLEDİ
735 HASTAYA EVDE SAĞLIK HİZMETİ VERİYORLAR
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HALK EĞİTİM MERKEZİNDE İLK YARDIM EĞİTİMİ...
EGEUMUT’TA 5 BİN HEYECANI
MESLEK HASTALIKLARI İÇİN‘ERKEN UYARI SİSTEMİ’ HAYATA...
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CEZERİ BİLİM VE TEKNİK ATÖLYESİ AÇILDI
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2400 ÖĞRENCİYE YETENEK TARAMASI
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HAYIRSEVERDEN ÖĞRENCİLERE KİTAP BAĞIŞI
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ÖLMEZ’DEN MASAL GEMİSİNE ZİYARET
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DEVLETİN ŞEFKATİ, ONLARI ÜNİVERSİTELİ YAPTI
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MEKTEBİM’DE İLK DERS ZİLİ ÇALDI
Magazin Haberleri
Tüm Haberler
Turgutlu Özdilek AVM’de gerçekleşen Görevimiz Tatil filimin Galası’na sinema severlerden büyük ilgi Demet Akbağ ve Zafer Algöz’ün başrollerini paylaştığı Görevimiz…
Turgutlu’da yenilenen Cinepoll sinema salonları sezona bomba gibi giren bir film galası ile kapılarını açtı. Turgutlu’nun ünlü menajeri Polat Yağcı…
Özdilek Turgutlu Alışveriş Merkezi birbirinden renkli galalar ile izleyicileri buluşturmaya devam ediyor. Yeni vizyona giren bir çok filmin Turgutlu…
Özdilek AVM Turgutlu’da sinemaseverleri mutlu etti Turgutluluların sinema ve televizyonlardan tanıdığı, başarılı, sempatik ve güler yüzlü sanatçı Ezgi Mola ile…
Maide’nin Altın Günü Filmi Oyuncuları Özdilek Turgutlu AVM’de Seyirciyle Buluşuyor Özdilek Turgutlu Alışveriş Merkezi birbirinden renkli…
Turgutlu’nun sevilen ailelerinden Çamurcu ailesinin oğlu Halit Çamurcu ile Çakmak ailesinin kızları Sevda hayatlarını birleştirdi. Turgutlu, ilçenin sevilen esnaflarından Armağan…
İlçemizin sevilen ailelerinden Gürel ailesinin güzel kızı Servet ile Tınkır ailesinin yakışıklı oğlu Ali, hayatlarını birleştirerek, bir ömür boyu…
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulduğu günden bu yana bir çok faaliyet gösteren Cumhuriyet Kadınları Derneği Turgutlu Şubesi, kahvaltıda bir araya…
ÖZDİLEK AVM’DE GALAYA BÜYÜK İLGİ
CİNEPOLL’DE GÖREVİMİZ TATİL’İN GALASI YAPILDI
GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ OYUNCULARI ÖZDİLEK TURGUTLU AVM’DE
EZGİ MOLA ÖZDİLEK’TE HAYRANLARIYLA BULUŞTU
ÖZDİLEK’TEN SİNEMASEVERLERE SÜRPRİZ
HALİT VE SEVDA’NIN MUTLU GÜNÜ
Ömür boyu mutluluğa imza attılar
Cumhuriyetçi Kadınlar Kahvaltıda bir araya geldi
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KAZIM DİLEK; “ADAYIMIZ TURGAY ŞİRİN’DİR”
ÇETİN AKIN İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
AK PARTİ’DEN TURGAY ŞİRİN’E DESTEK ZİYARETİ
SEÇMEN’DEN MİLLETVEKİLİ AKKAL’A BÜYÜK TEPKİ
İYİ PARTİ MANİSA’DA ŞOK İSTİFA
‘CUMHUR İTTİFAKINA BAĞLIYIZ’
SERHAT ORHAN; “CUMHUR İTTİFAKI’NIN İÇİNDE OLAN...
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