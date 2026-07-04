Turgutlu Manşet

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uzun yıllardır fırıncılık yapan ve çevresinde sevilen isimlerden biri olan Mustafa Oruç, geçirdiği kalp krizi sonucu 47 yaşında yaşamını yitirdi.

İlçede hem esnaflığı hem de güler yüzüyle tanınan Oruç’un ani vefatı, ailesi başta olmak üzere dostlarını ve Turgutlu esnafını yasa boğdu.

Merhum Mustafa Oruç için cenaze töreni bugün düzenlenecek. Oruç’un cenazesi, öğle namazına müteakip Turgutlu Pazar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa Oruç’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.