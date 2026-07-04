Turgutlu’da Roman Vatandaşlara Sıcak Hava Uyarısı ve Sağlık Bilgilendirmesi

Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı kapsamında Albayrak Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında mahalle sakinleri ziyaret edilerek, yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklar ve sıcak hava dalgalarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara konuya ilişkin broşürler de dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ayrıca, Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde ücretsiz olarak sunulan sağlık hizmetleri hakkında da vatandaşlara bilgi verdi. Koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanılması konusunda bilgilendirilen mahalle sakinlerinin soruları da ekipler tarafından yanıtlandı.

Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme çalışmalarının farklı mahallelerde de devam edeceğini bildirdi.