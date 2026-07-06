Turgutlu Belediye Meclisi 7 Temmuz Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 7 Temmuz Salı günü saat 18.00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Toplantıda 5 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesinde, “2026 yılı Haziran ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri ve 2005/36 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda; Belediyemiz ile Kuzey Makedonya’da bulunan Kriva Palanka Belediyesi arasında gerekli izinlerin alınmasını müteakip kardeş şehir ilişkisi kurulması, kardeş şehir protokolünün imzalanması ve bu kapsamda yürütülecek iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için Belediye Başkanı Çetin AKIN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan izin doğrultusunda, Belediyemizce gerçekleştirilen sınav sonucunda başarılı olan 2 personelin 10.07.2026 tarihinden itibaren Mimar unvanıyla tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeleri, ücretlerinin belirlenmesi ve ilgili mevzuat uyarınca ek ödemelerinin yapılması hususunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesinde, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, Manisa İli, Turgutlu İlçesi, 4. Mıntıka Mahallesi, 2078 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazda Belediyemize ait 113/2400 (121,47 m²) hissenin mezarlık olarak kullanılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devredilmesi, devir işlemlerinin başlatılması ve tapuda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Emlak ve İstimlak Müdürü Azmi GÜMÜŞOĞLU’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gündemin beşinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.