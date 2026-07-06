KGK’da yeni dönem; Dim, güven tazeledi

14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Uluslararası Birlik” statüsüyle kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)’nin 8 Nisan’da başlayan 3’üncü olağan genel kurul maratonu 4 Temmuz’da son olarak yönetim kurulu, denetim, etik ve kurulları ile ihtisas kurulları ve çalışma gruplarının seçimleriyle tamamlandı. Genel kurulda Genel Başkan Mehmet Ali Dim güven tazelerken, yönetim kurulu üyeleri ile konseyin teşkilatlanma şemasında önemli değişikliklere gidildi.

Temmuz 2026 itibariyle 84 ülke ile 81 ilde temsilcisi bulunan konseyin genel kurulu İçişleri Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir şirket tarafından online olarak Zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi. Nisan ayında seçilen Yaygın, Yerel, Dış ve Dijital Medya meclislerinin delege sıfatını kazanmış üyelerinin katılımıyla yapılan genel kurulda, 4 meclisin başkan ve yönetim kurulları da belirlendi. Aynı zamanda bu dönem ilk kez oluşturulan bölgesel çalışma grupları da seçildi.

DİVAN BAŞKANI KARAKAŞ

Online genel kurul, Genel Sekreter Lütfü Karakaş tarafından başlatıldı ve divan heyetinin seçimine geçildi. Divan heyeti, Lütfü Karakaş başkanlığında, Hacı Odabaş, Avukat Atilla Diler ve Meryem Kanberoğlu’ndan oluştu. Gündem gereğince Genel Başkan Mehmet Ali Dim’in açılış konuşmasından sonra yönetim kurulu faaliyet raporu, mali bilanço ve tahmini bütçe ile denetim ve etik kurulu raporları okunarak ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

DİM, LİSTESİNİ SUNDU

Daha sonra yeni dönem için seçimlere geçildi. Önceki dönemin genel başkanı Mehmet Ali Dim tarafından divan heyetine sunulan yönetim, denetim, etik ve onur kurulu asıl ve yedek listeleri oybirliğiyle kabul edildi. Daha sonra sırasıyla Meclis başkan ve yönetim kurulları ile ihtisas kurulları ve çalışma grupları ayrı ayrı ayrı oylanarak kongre tamamlandı. Meclis başkanlıklarına Özgenur Reyhan Güler (Yaygın), İsrafil Avcı (Yerel), Elşad Eyvazlı (Dış) ve Güven Hasbaş (Dijital) seçildiler.

DİM: BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

3 yıl için yeniden seçilen Genel Başkan Mehmet Ali Dim, yaptığı teşekkür konuşmasında, kuruluştan bugüne kadar geçen 7 yılda büyük bir aile olduklarının altını çizerek şunları söyledi :

“Hatırlayın… Bu Konsey kurulurken ‘başaramazlar’ diyenler oldu. ‘Bu kadar farklı görüşte gazeteciyi bir araya getiremezsiniz’ diyenler oldu. ‘Uluslararası bir meslek örgütü hayalden ibaret’ diyenler oldu. Ama biz umutsuzluğa değil inanca sarıldık. Bugün geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki, bizi haklı çıkaran şey iddiamız değil, birlikte verdiğimiz emektir.

Görevler gelip geçer. Makamlar gelip geçer. Ama geride bıraktığınız güven kalır. Ben sizlerin güvenini hiçbir zaman kişisel bir destek olarak görmedim; mesleğimize yüklenmiş bir sorumluluk olarak gördüm. Dün olduğu gibi yarın da bu emaneti aynı titizlikle taşıyacağıma söz veriyorum. Bu kurum hiçbir zaman bir kişinin kurumu olmadı. Küresel Gazeteciler Konseyi; Anadolu’da görev yapan yerel muhabirin de, ulusal medyada çalışan editörün de, dünyanın farklı ülkelerinde Türkiye’yi temsil eden gazetecinin de evidir.

Biz birbirimizin rakibi değiliz. Rakibimiz cehalettir. Rakibimiz yalan haberdir. Rakibimiz gazeteciliği itibarsızlaştırmaya çalışan anlayıştır. Biz aynı mesleğin onurlu temsilcileriyiz. Gelin, ayrılıkları değil ortak ideallerimizi büyütelim. Çünkü güçlü bir Küresel Gazeteciler Konseyi, sadece üyeleri için değil; Türkiye’nin sesi, Türk medyasının itibarı ve dünyada hakikatin savunulması için de büyük bir ihtiyaçtır.

Hedefimiz, KGK’yı Türk dünyası, Balkanlar, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika arasında medya iş birliğinin öncü kuruluşlarından biri haline getirmektir. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada saygı gören ve adından söz ettiren bir meslek kuruluşu haline gelmektir. Çok şükür, adımız gibi küresel bir yapılanmaya sahip olduk. Dünyanın tüm coğrafyalarında organizasyon ve etkinlikler yapabilecek güce eriştik. Bu sizlerin desteği ve katkısı ile oldu. Artık daha nitelikli bir STK olarak fark yaratmaya ve yapılamayanları yapmaya devam edeceğiz. Bu yolculuğumuzda bize eşlik eden, geçmişten bugüne görev yapan tüm üyelerimize içtenlikle teşekkür ederim. Yeni dönemde görev yapacak arkadaşlara da başarılar dilerim” dedi. Dilek ve temenniler bölümünde kongreye katılan delegeler de görüşlerini dile getlrdiler.

2026-2029 yılları arasında 3 yıl görev yapacak olan seçilmiş kurullar şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

Genel Başkan Mehmet Ali Dim, Genel Sekreter Lütfü Karakaş ve Genel Muhasip Muhammed Vefa Özalp’in genel kurul delegeleri tarafından doğrudan seçildiği yönetim kurulunda, Nevzat Çiçek, Savaş Çokduygulu, Ersel Yıldırım, Nalan Yazgan, Edip Üzen, Hayati Arıgan, Hacı Odabaş, Merih Ak, Ulaş Can, M. İlker Yücel, Meral Ay, İsmail Yunus Soner yer aldı. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Yaşar Önel, Nurcan Demirtaş, Sabri Çağlar, Murat Çiçek, İlker Ülker, Felat Bozarslan, Mustafa Birol Güger, Kübra Çelepi, Eran Hasibi, Doğancan Kuru. Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak görev bölümü yapacak.

DENETİM KURULU

Yakup Aslan, Ercan Aslan, Bilal Güley, Aydın Tatar, İzzet Sarı, Kemal Deniz, Hakan Yaman.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Abdullah Biçer, Mustafa Doğan, Cabbar Sıktaş, Osman Sav, Sait Alıcı, Fikri Türkel, İsmail Topal..

ETİK KURULU

Recep Aydın, Gürsel Eser, Tolga Şardan, Cenap Kürümoğlu, Cahide Hayrunnisa Çiçek, Canan Arslan, Gökhan Güler. Etik Kurulu Yedek Üyeler: Sedat Azizoğlu, Necat Ahmet, Esra Alus, Ferhat Esnek, Kamil Güler, Harun Atalay, Hayati Ağca.

ONUR KURULU

Yaşar Yıldız, Bekir Doğan, Şerife Türkeş, Erol Kara, İbrahim Necati Günay, Orhan Kaplan, Hayati Nizamoğlu, Ayhan Mergen, Suhabi Okumuş, Muammer Başer, İrfan Hoşafcıoğlu.

YAYGIN MEDYA MECLİSİ YK

Özgenur Reyhan Güler (Başkan) Dursun Eker (Başkan Vekili), Ünsal Karabulut (Başkan Yardımcısı), Adnan Türkkan (Başkan Yardımcısı), Sabri Çağlar (Başkan Yardımcısı), Ferhat Yıldırım (Başkan Yardımcısı), Sevgi Uçar (Meclis Sekreteri), Nurcan Demirtaş, M.Veysi İpek, Şehnaz Demiral, Ece İçmez.

YEREL MEDYA MECLİSİ YK

İsrafil Avcı (Başkan), İbrahim Arslan (Başkan Vekili), Mustafa Demir (Başkan Yardımcısı), Mustafa Efe (Başkan Yardımcısı), Salih Suat Deniz (Başkan Yardımcısı) Murat Dönmez (Başkan Yardımcısı), Melek Barış, Orhan Doğan, Esat Bindesen, Esma Kural

DİŞ MEDYA MECLİSİ YK

Elşad Eyvazlı (Meclis Başkanı), Ahmet Coşkunaydın (Başkan Vekili), Vatan Öz (Başkan Yardımcısı), Eran Hasibi (Başkan Yardımcısı), İsmail Yunus Soner (Başkan Yardımcısı), Esra Öztürk (Başkan Yardımcısı), Nigar İbrahimova (Meclis Sekreteri), Aynur Tattersall, Dilek Kaya, Khamza Djumayev, Emir Abdurrahman Bulut.

DİJİTAL MEDYA MECLİSİ YK

Güven Hasbaş (Başkan), Denizhan Erkoç (Başkan Vekili), Sertaç Virancık (Başkan Yardımcısı), Üstün Tuncer (Başkan Yardımcısı), Kemal Özdilek (Başkan Yardımcısı), Tolga Yenigün (Başkan Yardımcısı), Kübra Çelepi (Meclis Sekreteri), Emre Baktiroğlu, Mustafa Salman, Dicle Nehir Bozdan, Ulaş Odabaş.

İHTİSAS KURULLARI

Yayın Kurulu: Mehmet Ali Dim, İsmail Bayazıt, Nevzat Çiçek, Savaş Çokduygulu, Lütfü Karakaş, Ersel Yıldırım, Özgenur Reyhan Güler, Ardan Zentürk, N. Benan Kepsutlu, Dünya Taşlardan, Meryem Kanberoğlu.

Uzlaşma Kurulu: Murat Onur, Yıldız Yakar, Selahiddin Akkuş, Caner Güngör, Hüseyin Bekar, Feyzullah Taş, Yalçın Bel, İsmail Altunbaş, Halit Akgül, Ramazan Çetin, Esma Kural.

Eğitim Kurulu: Ali Hançerli, Hediye Eroğlu, Nihan Müşerref Yarkent İnce, Ferit Kesen, Özkan Karakaya, Cemal Kaplan, Harun Atalay, Okan Dilek, Bekir Nazım Ada, Uğur Kapuçi, Erdal Savaş.

Siyasi İlişkiler Kurulu: Erdal Güven, Hasan Basri Akdemir, Dursun Eker, Banu Şen,

Osman Bekâr, Adnan Türkkan, Fatih Atik, Yakup Aslan, Şerif Varol, Ümit Kozan, Metin Demir.

Sosyal İlişkiler Kurulu: Seda Demir, Serkan Tatlı, Serap Karaoğlu, Özner Berber, Fatih Fırat Ekaterina Gündüz, Mert Talat Dilekçioğlu, Cemil Yıldız, Mahmut Özbalcı, Fatma Sumer, Zeliha Akkuş.

Proje Geliştirme Kurulu: Ahmet Külekçi, Batuhan Aybers, Mehmet Kumcağız, Aybeniz Küzeci, Veysel Kavrayan, Gündüz Üç, Talip Bayram, Necdet Yıldırım, Alper Ceylan, F. Melih Maradit, A. Kadir Konuksever.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Meslek Birliği Çalışma Grubu: Mehmet Ali Dim. Bülent Öztürk, Savaş Çokduygulu, Lütfü Karakaş, İsrafil Avcı, Bekir Doğan, Celil Acar, Hüsniye Karakoyun, Mehmet Emin Güzbey, Orhan Kaplan, Recep Aydın.

Latin Amerika Çalışma Grubu: Roberto Trobajo Hernandez, İ. Yunus Soner, Mariana Andrea Mendez Ruker,

Cesar Gomez Chacon, Roberto Fonseca

Francisco, Felipe Martorell Cammarella,

María Gabriela Castillo.

Avrupa Çalışma Grubu: Vatan Öz, Alpar Kato, Adil Elmas, Nufel Yavuz, Sedat Azizoğlu, Sefa Doğanay, Arber Hitaj.

Asya Çalışma Grubu: Mehmet Adnan Akfırat, Devadeep Purohit, Nyamdari Baigalmaa, Tolga Karagöz, Mesut Küçükaslan, Burak Ersoy, Imam Sopyan

Türk Dünyası Çalışma Grubu: Cesurhan Taş, Daryanur Jaforava, Dauletkhan Zhiyenkulov, Dovran Orazgylyjov, Khamza Djumayev, Gulnaz Kutueva, Aidana Stamova.

Ortadoğu, Körfez ve Afrika Çalışma Grubu: Deniz Büstani, Thierno Ahmadou Sy, Majdi Tall, Mohammed Ali Bakhit, Abdülkadir El Şatır, Mohamad Sultan, Khalil Assali.

Kuzey Amerika Çalışma Grubu: Buse Biçer, Dilek Kaya, İslam Doğru, Selçuk Acar, Bünyamin Sürmeli, Anıl Süral, Eren Abdullahoğlu.

Doğu Avrupa ve Avrasya Çalışma Grubu: İsmet Zaatov, Daria Melekhova, Gulsum Khalilova, Dmitri Calac, Liana Jorjoliani, Miranda Oganezova, Albina Khazieva, Nadezhda Tydykova, Teya Arshba.