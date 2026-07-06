Engelli girişimci hayalini İŞKUR desteğiyle gerçekleştirdi

Manisa’da yaşayan engelli Beden Eğitimi Öğretmeni Mert ÜZEL, İŞKUR’un Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Programı kapsamında aldığı destekle kendi iş yerini kurarak özel gereksinimli bireylerin gelişimine katkı sağlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Programı’na başvuran Mert ÜZEL, “Hareket Eğitimi ve Oyun Merkezi” projesiyle hibe desteği almaya hak kazandı ve projesini hayata geçirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu olan ÜZEL tarafından kurulan “Hareket Eğitimi ve Oyun Dünyası” adlı merkezde, engelli çocuklara hareket eğitimi ve bireysel gelişim eğitimleri veriliyor. Merkezde ayrıca otizm tanısı almış çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Özel gereksinimli bireylerin hem sosyalleşmelerine hem de gelişimlerine katkı sunan merkezde; trambolin, tırmanma merdiveni, spor matı ve çeşitli ekipmanlarla eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, profesyonel eğitmen eşliğinde fiziksel gelişimlerini destekleyen etkinliklere katılma imkânı buluyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli KERVAN TUFAN, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projelerin İŞKUR tarafından desteklendiğini belirterek, “Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın üretime katılmalarını, ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer almalarını ve kendi işlerini kurmalarını önemsiyoruz. Bu kapsamda hazırlanan projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Mert ÜZEL’in hayata geçirdiği bu örnek girişim, hem girişimcilik açısından hem de özel gereksinimli bireylere sunduğu katkı bakımından son derece kıymetlidir. Bu kapsamda proje başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 10 Temmuz 2026 tarihine kadar başvurularını yapabilirler.” dedi.