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Çetin Akın’dan DSİ’ye Eleştiri: “Bu Çiftçilerimize Eziyet”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, DSİ’den gerekli iznin alınmasının ardından Urganlı-Karaköy arasındaki 5 kilometrelik asfalt çalışmasının başladığını duyurdu.

Turgutlu Manşet
Kaynak: HABER MERKEZI
GenelGündem
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, DSİ’den gerekli iznin alınmasının ardından
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, DSİ’den gerekli iznin alınmasının ardından Urganlı-Karaköy arasındaki 5 kilometrelik asfalt çalışmasının başladığını duyurdu. Yolun bugüne kadar yapılamaması nedeniyle eleştirildiklerini belirten Akın, gecikmenin belediyeden kaynaklanmadığını söyledi.

Yolun DSİ sorumluluğunda olduğunu ifade eden Akın, 29 Haziran 2026 tarihinde gerekli izni alabildiklerini belirterek, “DSİ’den izin gelir gelmez ekiplerimizi sahaya çıkardık. Bu izni almadan bu yola giremiyoruz. Bu bana değil; size, çiftçilerimize eziyet.” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte bölge halkı ve çiftçiler için çalıştıklarını söyleyen Akın, “Bizim işimiz gücümüz hizmet etmek.” ifadelerini kullandı.