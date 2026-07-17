Burnu kocası tarafından ısırılan genç kadın: Canımın acısıyla balkondan atlamayı bile düşündüm

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından darbedilip burnu ısırılarak koparılan 28 yaşındaki İmran Güler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Kopan burnu yeniden yerine dikilen Güler’in tedavisi sürüyor.

Olay, Yıldırım Mahallesi’nde yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Güler (29), eşi İmran Güler’in burnunu ısırarak kopardı. İtfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Gökhan Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

Tedavisi devam eden İmran Güler, eşinin aşırı alkollü olduğunu öne sürerek kendisine saldırdığını ve yaşadığı dehşet nedeniyle balkondan atlamayı bile düşündüğünü söyledi. Olay sırasında evde bulunan çiftin 5 ve 7 yaşındaki iki kız çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.