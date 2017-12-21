Manisa Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneği (MASDER) tarafından hazırlanarak İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından hibe almaya hak kazanan 100 gence rehabilitasyon desteği verecek “Yüz Akı 100 Genç” projesi protokolü imzalandı.

Valilik Brifing Salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Mustafa Hakan Güvençer, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, İl Dernekler Müdürü Tekin Güzel, MASDER Başkanı Şule Uygur ve diğer ilgililer katıldı.

25 Eylül 2017’de kurulan Manisa Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Şule Uygur, yeni bir dernek olmalarına rağmen, bilinçli, çalışkan ve azimli üyelerin bir araya geldiğini ve Manisa’da bağımlılığı önlemede, gençlere faydalı çalışmalar yapmada ve ailelere rehberlik etmekte istekli olduklarını söyledi. Uygur, konuya bir kadın ve bir anne olarak hassasiyetle ve önemle yaklaşmak gerektiğine inandığını, madde ve davranış bağımlılığının Türkiye’yi ve Manisa’yı tehdit eden bir tehlike olduğunu, madde bağımlılığının yalnız bireysel değil aynı zamanda sosyal bir sorun teşkil ettiğinin altını çizdi. Derneğin 13 Ekim’de İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına başvurusunu yaptığı “Yüz Akı 100 Genç” projesinin hibe almaya hak kazandığını belirten Uygur, “Proje kapsamında uyuşturucu kullanan veya kullanma potansiyeli bulunan gençler için bir merkez kurulacak. Manisa ilinde yaşayan ve uyuşturucu konusunda sorun yaşayan veya potansiyel tehdit altındaki gençlerin rehabilite edilmelerini, eğitim almalarını ve sosyal hayata entegre edilmelerini sağlayacak faaliyetler bulunmakta. Aynı zamanda 15 günde bir hekim-aile buluşmaları, hekim-genç buluşmaları, doğa gezileri gibi faaliyet gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.

Vali Güvençer de konuşmasında, “Önemsememiz gereken bir tek çocuğumuzu, gencimizi, vatandaşımızı etkilese dahi, asla küçümsemeyeceğimiz, küçümseyemeyeceğimiz, haddizatında bir vilayet, bir ülke sorunu olmanın ötesinde bir insanlık sorunu olan bağımlılık yapan maddeler ile mücadele konusunda hükümetimiz birkaç yıldır çok ciddi bir mücadele kampanyası yürütüyor. Yine hükümetimiz nezdinde, pek çok bakanlığın, bakanlık bağlı kuruluşunun ve bazı sivil toplum örgütlerinin, kuruluşlarının, tüzel kişiliklerinin hem iştirak ettiği hem de yıllık Stratejik Eylem Planında görevler üstlendiği bir mücadelenin içerisindeyiz. Bugün de bu genel mücadele stratejisi içerisinde sivil toplum sorumluluklarından önemli bir bölümünü deruhte edecek, Manisa Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneğimiz ile bir proje onayını, protokolünü karşılıklı huzurlarınızda imzalamış olacağız. Arkadaşlarımız, Manisalı hemşerilerimizi temsil eden, tabiri caiz ise Manisa’nın yüz akı arkadaşlarımız. Derneğimiz, hükümetimizin mücadele stratejisine Manisa’da destek vermek üzere, neredeyse bu amaca yönelik olarak çok kısa süre önce kuruldu. Hazırladıkları proje ile İçişleri Bakanlığı’na müracaat ettiler. İçişleri Bakanlığımızın sivil toplum teşkilatlarının hazırladıkları projelere finansal destek politikası çerçevesinde; bir şekilde bağımlılık yapıcı maddelerle tanışmış ve iptila derecesinde rahatsızlanmış, ancak tedavi süreci içerisine alınmış çocuklarımızın, gençlerimizin süren tedavisi sürecinde rehabilitasyonlarına yardımcı olmak üzere. Şimdilik hedef 2018 için 100 genç. İnşallah bu proje daha sonra yerel kaynaklarımızla desteklenerek canlandırılır. 100 gencimize rehabilitasyon çalışmalarında ulaşmak, onların hobilerini bulmak, keşfetmek, meslek edindirmek, toplumla buluşturmak, benzer konumdaki insanlarla iletişimlerini sağlamak. İçişleri Bakanlığını, devletimizi ve hükümetimizi temsilen, biraz sonra atacağım imza ile bu çalışmalarına destek vermenin hem şahsıma hem de temsil ettiğim devlet kamu mekanizmasına, özel bir mutluluk ve gurur vereceğini ifade ediyorum. Proje her ne kadar Derneğimizin projesi ise de ve finansal olarak da 100 bin liraya baliğ, 40 bin lirası bir şekilde yerel kaynaklarla karşılanacak, 60 bin lirası İçişleri Bakanlığımızca finanse edilecek olsa da, projenin her ayağında yürüyüşü sırasında da, elbirliği ile işbirliği ile derneğimizle, bu projenin maksadına uygun neticelenmesi için çalışacağımızı beyan ediyorum. Kamu zaten bütün imkanlarıyla ve kurumlarıyla, bu sorunla başa çıkabilmenin bütün yolları ile müracaat etmiş durumda. Burada asıl olan, sorunun gerçek sahiplenicileri, sorunu gerçek anlamda devletle beraber çözebilecek olan sivil toplum katmanı, bu katmanı da bugün derneğimiz temsil ediyor. Derneğimizin bu desteğini alabilmek, değerli üyelerimizin bu desteğini alabilmek, sahada onların aktif çalışmalarında bu mücadelelerinden istifade edebilmek, gerçekten Manisa için de tüm kamu kurumları için de stratejik eylem planı açısından çok büyük destek olacak” dedi.

Konuşmaların ardından proje protokolÜ Vali Mustafa Hakan Güvençer ve Dernek Başkanı Şule Uygur tarafından imzalandı.