Turgutlu’da 643 üyesi bulunan şoförler odasında günlerdir merakla beklenen başkanlık seçimi gerçekleşti. Mevcut başkan Gökhan Yörüyen rakibi Selahattin Baki’ye 246 oy fark atarak 3. döneminde yeniden başkanlığa seçildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan Kongresi gerçekleştirildi. iki adayın yarıştığı kongrede mevcut Başkan Gökhan Yörüyen Güven tazeledi. Köşk Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Turgutlu Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulu yoğun katılımla yapıldı. MEBOB Başkanı Hasan Geriter’in Divan başkanlığa seçildiği kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması devam etti. Yönetim ve denetim Kurulu’nun faaliyetlerinin okundu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Gelir gider raporları görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi. Gelecek dönem bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Mevcut Başkan Gökhan Yörüyen ve Selahattin Baki’nin aday olduğu kongrede başkan adayları birer konuşma yaptı. Yapılan konuşma sonrasında oy kullanımına geçildi. Kongreye katılan 534 üyenin 388 inin oyunu alan mevcut Başkan Gökhan Yörüyen tekrardan başkanlığa seçilirken diğer aday Selahattin Baki ise 142 oy aldı.