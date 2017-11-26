Yörük Türkmen Dayanışma Derneği, Yörükleri ve Türkmenleri Güney Mahallesinde bir araya getirdi.

Turgutlu’nun Güney Mahallesinde düzenlenen ‘yaren Günü’ne Yörük ve Türkmenler akın etti. Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Yaren Günü Güney Mahallesine Türkiye’nin çeşitli yörelerinden gelen Türkmen ve Yörükler gönüllerince bir gün geçirdiler.

Güney Mahallesinde gerçekleşen Yaren gününe Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba İzmir, Antalya, Aydın Yörük ve Türkmen dernekleri katıldı. Açılış konuşmasında birlik beraberliğin olduğunu ve Türkiye düşmanlarına karşı hep birlikteyiz mesajları verildi. Konuşmaların ardından misafirlere keşkek ve yuvarlama aşı ikram edildi, çeşitli yörelerden gelen sanatçılar türküleriyle coştururken, folklor ekipleri de oyunlarıyla misafirlere hoşça vakit geçirttiler.

Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Demir Yaren Günü’ne katılan misafirleriyle tek tek ilgilendi katılımlarında dolayı kendilerine teşekkür etti.