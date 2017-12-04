Turgutlu’da ortaklaşa düzenlenen kermesin gelirleri yetimlere verilecek, İHH ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından yetimler için kermes düzenlendi.

Turgutlu Şehir Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Lisesi’nde İHH ve okul öğrencileri tarafından “Yetimlere Dünyanızda Yer Açın” sloganı ile düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Uğur Turan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Gençlik Spor Müdürü İsmail Eksür, Öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Öğrenci ve Öğretmenlerin evlerinde yapmış oldukları gıdaların satıldığı kermesten elde edilen gelirler, açlık mücadele eden Afrika ilkelerine gönderilecek.

İHH yetkililerini ve öğrencileri duyarlılıkları için tebrik eden İlçe Kaymakamı Uğur Turan;”Dünyanın bir çok ülkesinde insanlar, söylemesi acı verse de açlıktan ölüyorlar. Dünya’da bunla yaşanırken bizim israf etmemiz, bu çığlıkları duymamamız mümkün değil. İHH yetkililerini ve öğrencilerimizi duyarlılıklarından dolayı kutluyorum” dedi.

Gıda ürünlerinin satıldığı kermesten alışveriş yapan Turan, almış olduğu sarmayı, protokol ve gazetecilere ikram etti.