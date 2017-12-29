İyi Parti’nin Turgutlu kurucu ilçe başkanlığına önceki gün yapılan açıklama ile Turgutlulu genç avukat ve Manisa Baro temsilcisi Nilay Yaşır atanmıştı.

Basın’ın karşısına ilk kez geçen İyi Parti İlçe Başkanı Nilay Yaşır, temiz bir siyaset yapılanması içerisinde olacaklarını belirterek; “İyi Parti Turgutlu’ya da iyi gelecek” dedi.

Yeni başkan Nilay Yaşır atanmasının ardından bir basın açıklaması yaptı.

Birleştirici bir parti olarak yola çıktıklarını, kurucu genel başkan Meral Akşener’in belirlediği yolda yürüyeceklerini ifade eden Nilay Yaşır;” Turgutlu’da uzun yıllardır avukatlık yapıyorum. Manisa Baro temsilciliği ve Manisa Arabulucular Derneği’nde yönetim kurulu üyesiyim. Siyaset yapmadım ancak avukatlık mesleğini icraa ettiğim için siyasete uzak değilim. İyi Parti, Türkiye’nin yeni yüzü olacaktır. Ortak değerlerimizin bir araya geldiği, siyasete kadın elinin değdiği bir oluşum içerisindeyiz. Genel başkanımızın çizdiği yolda emin adımlarla güzel bir Türkiye geleceğine ilerleyeceğiz. Atatürk’ün ışığında güzel vatanımızı yolsuzluklardan arındararak adil bir yönetim anlayışı içerisinde yöneteceğiz. İyi Parti, Turgutlu’ya iyi gelecek, önümüzdeki günlerde de yönetimimizi belirleyeceğiz. Temiz bir siyaset yapılanması içerisinde yol alacağız, sonuçta tek amacımız bu vatan. Biz bu vatana iyi hizmet etmek için yola çıktık. Siyasete kadın eli değdi, Turgutlu’muz ve Türkiye kadın eli ile daha ileri seviyelere çıkacaktır” dedi.