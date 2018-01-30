Mürşide Gürbulut vefat etti.
Turgutlu ilçesi sakinlerinde merhum Ali Gürbulut’un eşi Mürşide Gürbulut vefat etti.
Merhume’nin cenazesi bugün Hacı Muharrem Caminde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Turgutlu Belediyesi yeni mezarlığında toprağa verilecek.
Mehmet Şengül vefat etti.
Turgutlu ilçesi sakinlerinde Mehmet Şengül vefat etti.
Merhum’un cenazesi bugün Göçmen Caminde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Turgutlu Belediyesi yeni mezarlığında toprağa verilecek.
Mehmet Karabulut vefat etti.
Turgutlu ilçesi sakinlerinden Mehmet Karabulut vefat etti.
Merhum’un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Tatar caminde kılınacak cenaze namazı sonrası Turgutlu Belediyesi eski kabristanında toprağa verilecek.