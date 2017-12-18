Turgutlu’da Pazar günü yapılan tesis çalışmaları nedeniyle kesilen elektrik vatandaşları isyan ettirdi.

Ellerinde lüks lambaları ile sokaklarda gezen vatandaşlar; “Gediz elektrik bizi bu çağda bu hale düşürüyor.” diyerek istemlerini dile getirdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı isyan etme noktasına getirdi.

Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi sakinleri Pazar günü sabah saatlerinde tesis çalışmaları nedeniyle kesilen ve saat 17.00’de geleceği söylenen elektrik akımlarının geç saatlere kadar gelmemesi yüzünden mağdur olduklarını söylediler.

Kesintiler nedeniyle sürekli mağdur olduklarını belirten Keklik Sokak sakinlerinde Sedat Sezer; “Sizlerinde gördüğü gibi büyük bir rezillik yaşıyoruz. Bir Pazar günü ailemizle geçiriyoruz onda da elektrik yok. Sabah kesildi, 5’te geleceği söylendi oda yok. Şimdi de gece 12’ye kadar sürecek deniliyor. Dolaplarımızda yiyeceklerimiz bozuluyor, çocuklarımız soğuk havalarda üşüyor. Geçen hafta da aynı bakım var dediler, bu hafta yine aynı. Firmayı arıyoruz sürekli telefon meşgul. İnsanlar evinde oturamayacak hale geldi. 21. Yüzyıl’da rezilliğin son perdesini yaşıyoruz. Alt yapı çalışmaları deniyor, ne bitmez bir çalışmadır bu çözemedik. Kimse yardımcı olmuyor ilgilenmiyor, kim bunlara sebep oluyorsa da Allah’ından bulsun diyorum.” dedi.

