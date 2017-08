Turgutlu’da yaşayan Makedonya Göçmenleri Derneği üyeleri tarafından hazırlanan Vardar dergisi yayın hayatına başladı.

Turgutlu Makedonya Göçmenleri Derneği seslerini daha iyi duyurabilmek, kendi kültürlerini ve değerlerini anlatabilmek için bir dergi çıkardılar. Mak-Göç derneği tarafından hazırlanan Vardar Dergisi Makedonya Göçmenlerinin Turgutlu’da yaptıkları etkinlikler, kutlamalar, paylaşım ve her türlü faaliyetlerinin daha geniş kesime aktarmak için dernek tarafından ücretsiz dağıtılmak üzere her 4 ayda bir basımı gerçekleştirilecek olan Vardar Dergisi ilk sayısı okurlarına ulaştı. Turgutlu Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin yayın organı Vardar Dergisi daha ilk okuyucularında tam not aldı. Dernek Başkanı ve Vardar Dergisi İmtiyaz Sahibi Ercan Özduman, ” Turgutlu Makedonya Göçmenleri Kültür Dayanışma Derneği olarak Turgutlu’daki faaliyetlerimizden üyelerimizin ve Turgutlu halkının haberdar olması için yönetim kurulumuzun aldığı bir karar ile Vardar ismiyle bu dergimizin yayınına başladık. Dergimiz 4 ayda bir yayınlanacak ve Turgutlu ve gerekli yerlere ücretsiz olarak dağıtımı yapılacak. Dergimizde Turgutlu’da yaptığımız her türlü faaliyetler ve değerli büyüklerimizin hayatları, geçmişten günümüze köprü kurarak bunları aktarmak, geçmişi unutturmamak ve gelenek göreneklerimizin yaşatılmasını sağlamaktır. Turgutlu’da ilk sayısı yayın hayatımıza başladık, bu derginin hazırlanmasında ve yayın hayatına başlamasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi