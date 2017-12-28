Manisa Valiliği, kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibariyle son bulacağı, kart bedelinin fahiş oranda artacağı haberlerinin asılsız olduğunu, tüm Türkiye’de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; “Son zamanlarda basın yayın organları ile sosyal medyadan yayılan kimlik kartlarının dağıtımının yılsonu itibariyle son bulacağı, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemler sebebiyle konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına ilişkin yasal düzenleme 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 02.01.2017 tarihi itibariyle ülke genelinde Kimlik Kartı başvuruları alınmaya başlanmış olup, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenlemenin bulunmadığı, bu itibarla nüfus cüzdanlarının halen geçerli olduğu,

2017 yılı için 16,00 TL olarak belirlenmiş olan Kimlik Kartı bedelinin 2018 yılı itibariyle “Değerli Kâğıtlar” değerleme oranıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacağı,

Bu konuda vatandaşlarımızın sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerektiği hususu, Kamuoyunun bilgilerine sunulur.” ifadelerine yer verildi.